مناورات متزامنة مع التهديدات الأمريكية.. صواريخ "بعيدة المدى" في سماء إيران

وذكرت وسائل إعلام ايرانية أن شملت إطلاق صواريخ بعيدة المدى نحو أهداف محددة، مع التأكيد على نجاح الاختبارات وتحقيق الأهداف المرسومة.وتأتي هذه الخطوة متزامنة مع تهديدات أمريكية بشن ضربة ضد ، حال لم تستجب لطلب بالتفاوض حول البرنامج النووي.