مشاهد للصواريخ الإيرانية ضمن المناورة الجارية حالياً.. (فيديو وصور)

وقالت إن المناورة، التي تمتد على مدى يومين متتاليين، تشمل إطلاق صواريخ متعددة من مختلف التصنيفات ضد أهداف بحرية وجوية افتراضية، في رسالة تؤكد استعداد القوات المسلحة الإيرانية لحماية ومجابهة أي تهديد خارجي.ولم تُفصح السلطات عن جميع التفاصيل، إلا أن التعزيزات العسكرية المحيطة تشير إلى مشاركة متقدمة للصواريخ التي تُعد جزءاً رئيسياً من القدرات الدفاعية والاستراتيجية لطهران.وتأتي هذه المناورة في ظل توتر متصاعد في المنطقة، مع تحذيرات من احتمال تصعيد أوسع نطاقاً بعد أن عززت وجودها العسكري، وهو ما اعتبرته محاولةً للضغط السياسي والعسكري على الجمهورية الإسلامية.كما أكد مسؤولون إيرانيون رفض طهران التفاوض حول برنامجها الصاروخي الباليستي، معتبرين أن قدراتها الدفاعية غير قابلة للمساومة، في موقف يعكس تصميم القيادة على مواصلة تطوير ترسانة الصواريخ الاستراتيجية وسط أجواء من الخلافات الدولية المتواصلة.المناورة، بحسب المراقبين، ترسل إشارة قوية إلى القوى الإقليمية والدولية بأن تمتلك قدرة صاروخية متقدمة ومتنوعة تشمل أنواعاً قادرة على استهداف أهداف بحرية وجوية وبعيدة المدى، وهو ما يرفع مستوى التأهب في الشرق الأوسط.