اندلاع حريق في شارع الرشيد وسط بغداد
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-554868-639054709909590667.jpg
مشاهد للصواريخ الإيرانية ضمن المناورة الجارية حالياً.. (فيديو وصور)
دوليات
أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن مناورة عسكرية واسعة النطاق تشمل إطلاق صواريخ باليستية وكروز وقذائف تدريبية في المياه الإقليمية وعلى امتداد سواحل الخليج الفارسي وبالقرب من مضيق هرمز، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً ملحوظاً مع زيادة الوجود الأميركي في مياه الخليج وتحذيرات للحفاظ على حرية الملاحة البحرية.
2026-01-31 | 10:40
2026-01-31T10:40:59+00:00
مشاهد للصواريخ الإيرانية ضمن المناورة الجارية حالياً.. (فيديو وصور)
أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن مناورة عسكرية واسعة النطاق تشمل إطلاق صواريخ باليستية وكروز وقذائف تدريبية في المياه الإقليمية وعلى امتداد سواحل
الخليج
الفارسي وبالقرب من
مضيق هرمز
، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً ملحوظاً مع زيادة الوجود الأميركي في مياه الخليج وتحذيرات للحفاظ على حرية الملاحة البحرية.
وقالت
وزارة الدفاع الإيرانية
إن المناورة، التي تمتد على مدى يومين متتاليين، تشمل إطلاق صواريخ متعددة من مختلف التصنيفات ضد أهداف بحرية وجوية افتراضية، في رسالة تؤكد استعداد القوات المسلحة الإيرانية لحماية
الأمن القومي
ومجابهة أي تهديد خارجي.
ولم تُفصح السلطات عن جميع التفاصيل، إلا أن التعزيزات العسكرية المحيطة تشير إلى مشاركة متقدمة للصواريخ التي تُعد جزءاً رئيسياً من القدرات الدفاعية والاستراتيجية لطهران.
وتأتي هذه المناورة في ظل توتر متصاعد في المنطقة، مع تحذيرات من احتمال تصعيد أوسع نطاقاً بعد أن عززت
الولايات المتحدة
وجودها العسكري، وهو ما اعتبرته
طهران
محاولةً للضغط السياسي والعسكري على الجمهورية الإسلامية.
كما أكد مسؤولون إيرانيون رفض طهران التفاوض حول برنامجها الصاروخي الباليستي، معتبرين أن قدراتها الدفاعية غير قابلة للمساومة، في موقف يعكس تصميم القيادة على مواصلة تطوير ترسانة الصواريخ الاستراتيجية وسط أجواء من الخلافات الدولية المتواصلة.
المناورة، بحسب المراقبين، ترسل إشارة قوية إلى القوى الإقليمية والدولية بأن
إيران
تمتلك قدرة صاروخية متقدمة ومتنوعة تشمل أنواعاً قادرة على استهداف أهداف بحرية وجوية وبعيدة المدى، وهو ما يرفع مستوى التأهب في الشرق الأوسط.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
الصواريخ نزلت كالمطر وطالت 70 موقعا.. مشاهد لـ"انتقام الصقر الامريكي" من داعش في سوريا (فيديو)
00:06 | 2025-12-20
شاحنة تصطدم بجسر في أربيل ومصرع شخصين بحادث مروري بديالى (فيديو وصور)
09:47 | 2025-11-29
شهود عيان يروون للسومرية تفاصيل حادثة مدرسة القدوس في اليوسفية (فيديو وصور)
08:23 | 2025-11-19
إزالة تجاوزات طريق "يا علي" مستمرة منذ شهر.. مشاهد وتوترات جديدة (فيديو)
04:22 | 2025-12-08
ايران
المناورات
الصواريخ
وزارة الدفاع الإيرانية
قالت وزارة الدفاع
الولايات المتحدة
وزارة الدفاع
الأمن القومي
مضيق هرمز
الإسلام
الخليج
الدولار يهدأ بالصيرفات.. اسعار الصرف تنخفض بعد قفزة الامس
اقتصاد
31.17%
01:43 | 2026-01-31
الدولار يهدأ بالصيرفات.. اسعار الصرف تنخفض بعد قفزة الامس
01:43 | 2026-01-31
الامطار تتجمع بسماء العراق.. هذه المحافظات عليها الاستعداد
محليات
23.84%
11:59 | 2026-01-30
الامطار تتجمع بسماء العراق.. هذه المحافظات عليها الاستعداد
11:59 | 2026-01-30
عدم دخول العراق واغلاق حساب "اكس".. ما حقيقة "اقالة" سافايا من منصبه كمبعوث ترامب؟
سياسة
23.35%
01:52 | 2026-01-30
عدم دخول العراق واغلاق حساب "اكس".. ما حقيقة "اقالة" سافايا من منصبه كمبعوث ترامب؟
01:52 | 2026-01-30
بعد القفزة القياسية.. انخفاض كبير بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
21.64%
03:56 | 2026-01-31
بعد القفزة القياسية.. انخفاض كبير بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
03:56 | 2026-01-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-31
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
Celebrity
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
Celebrity
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
Live Talk
اسواق السفر والاستثمار العالمية - Live Talk - الحلقة ٢١٤ | 2026
10:30 | 2026-01-29
Live Talk
اسواق السفر والاستثمار العالمية - Live Talk - الحلقة ٢١٤ | 2026
10:30 | 2026-01-29
ناس وناس
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
ناس وناس
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-31
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
Celebrity
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
Celebrity
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
Live Talk
اسواق السفر والاستثمار العالمية - Live Talk - الحلقة ٢١٤ | 2026
10:30 | 2026-01-29
Live Talk
اسواق السفر والاستثمار العالمية - Live Talk - الحلقة ٢١٤ | 2026
10:30 | 2026-01-29
ناس وناس
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
ناس وناس
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
ترامب يتحدث عن خطة التفاوض مع إيران
13:17 | 2026-01-31
لاريجاني: تقدم في تشكيل هيكل المفاوضات رغم أجواء الحرب الإعلامية
12:48 | 2026-01-31
تأجيل المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين حتى نهاية شباط
12:46 | 2026-01-31
إيران: لا نحتاج إلى سلاح نووي للردع ونمتلك قدرات كافية
11:44 | 2026-01-31
مناورات متزامنة مع التهديدات الأمريكية.. صواريخ "بعيدة المدى" في سماء إيران
10:08 | 2026-01-31
14 مصابا ووفاة طفلة بانفجار بمدينة بندر عباس الإيرانية
09:11 | 2026-01-31
