إيران: لا نحتاج إلى سلاح نووي للردع ونمتلك قدرات كافية

وأكد إسلامي، أن تمتلك قدرات كافية تضمن أمنها وأنها ما زالت تتعامل مع الأوضاع الراهنة باعتبارها "حالة حربية" وتأخذ التهديدات على محمل الجد.

ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن إسلامي قوله إن بلاده لا ترى ضرورة للسلاح النووي في إطار عقيدتها الدفاعية، مشددا على أن القدرات المتوفرة لدى إيران كافية للردع وحماية المصالح الوطنية.



وأضاف أن المنشآت النووية التي تعرضت للاستهداف خلال الحرب التي استمرت 12 يوما خضعت للتفتيش وفق الأطر المعتمدة من ، في إشارة إلى التزام بالإجراءات الفنية المتفق عليها.



كما أشار إسلامي إلى أن احتمال إحالة الملف النووي الإيراني إلى "لا يزال قائما"، في ظل التطورات السياسية والضغوط الدولية المستمرة.