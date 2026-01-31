تأجيل المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين حتى نهاية شباط

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن قرار التأجيل يأتي في إطار تنظيم الجداول الفنية واللوجستية المرتبطة بالمناورات، مؤكدةً أن التدريبات ستُنفّذ في موعدها الجديد وبمشاركة للدول الثلاث، كما هو مخطط لها مسبقاً.وتُعدّ المشتركة بين وروسيا والصين جزءاً من سلسلة تدريبات عسكرية دورية دأبت الدول الثلاث على تنظيمها خلال السنوات الأخيرة، وتركّز في الغالب على تعزيز التنسيق البحري، وأمن الممرات المائية، ومكافحة القرصنة، ورفع الجاهزية العملياتية.وتكتسب هذه المناورات أهمية خاصة في ظل التوترات الإقليمية والدولية المتصاعدة، ولا سيما في منطقة وبحر والمحيط ، حيث تسعى الدول المشاركة إلى إرسال رسائل سياسية وعسكرية تؤكد تعاونها الاستراتيجي وتعدد أقطاب .ويرى مراقبون أن تأجيل المناورات لا يعكس تغييراً في المواقف السياسية أو العسكرية للدول الثلاث، بقدر ما يرتبط بترتيبات تنظيمية، خصوصاً مع تزامنها مع مناورات وتحركات عسكرية أخرى تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية.