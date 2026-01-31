لاريجاني: تقدم في تشكيل هيكل المفاوضات رغم أجواء الحرب الإعلامية

وقال أمين الإيراني، ، إن "مسار تشكيل هيكل للمفاوضات يشهد تقدماً"، مؤكداً أن "ما يُثار من أجواء تصعيد وحرب إعلامية في بعض وسائل الإعلام لا يعكس الواقع القائم على الأرض".وأوضح، أن "القنوات السياسية والفنية المعنية بالمفاوضات ما زالت نشطة، وأن المشاورات مستمرة بهدف بلورة إطار تفاوضي واضح"، مشيراً إلى أن "الضجيج الإعلامي المصطنع يهدف إلى التأثير على الرأي العام وخلق انطباعات خاطئة حول مسار الحوار".وأضاف أن " تتابع التطورات بواقعية، وتتعامل مع المفاوضات باعتبارها مساراً تدريجياً يتطلب ومعالجة القضايا العالقة بعيداً عن الضغوط والتهديدات".وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات السياسية والإعلامية بشأن مستقبل المفاوضات بين والأطراف الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بالملف النووي ورفع العقوبات.وخلال الأشهر الماضية، تباينت التصريحات الصادرة عن الأطراف المعنية بين الحديث عن جمود في المسار التفاوضي، والتأكيد على استمرار الاتصالات غير المعلنة.وكانت إيران قد أكدت في أكثر من مناسبة تمسكها بالحلول الدبلوماسية، مقابل مطالبتها بضمانات واضحة واحترام التزامات الأطراف الأخرى، في حين تشدد دول غربية على ضرورة إحراز تقدم ملموس قبل أي خطوات جديدة.وتعكس تصريحات أمين مجلس الإيراني محاولة لتهدئة الأجواء السياسية، والتأكيد على أن مسار التفاوض ما زال قائماً رغم التحديات الإقليمية والدولية المحيطة به.