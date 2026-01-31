ترامب يتحدث عن خطة التفاوض مع إيران

وقال وفق قناة " نيوز": "الخطة هي أن تتحدث إلينا، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا فعل شيء، وإلا فسنرى ما سيحدث... لدينا أسطول كبير متجه إلى هناك، أكبر مما كان لدينا - وما زلنا نمتلكه - في فنزويلا".وأكد ترامب أن السلطات الأمريكية "لا تفصح لحلفائها في دول عن تفاصيل خططها المتعلقة بإيران"، مضيفا: "لا يمكننا إخبارهم بالخطة. ولو أخبرتهم بها، لكان الأمر سيئا تقريبا مثل إخبارك بها، بل قد يكون أسوأ".