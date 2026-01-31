طهران ترد على تحذير واشنطن بعد تدريبات بحرية

وأشار عراقجي في تغريدة على منصة "إكس" تناولت التوترات في الممر المائي الاستراتيجي، إلى التناقض في الموقف الأميركي، قائلا إن الأميركية (سنتكوم) تطالب بالاحترافية من الجيش الإيراني الذي صنفته سابقا كمنظمة إرهابية، بينما تقر في الوقت ذاته بحقه في إجراء مناورات عسكرية.واعتبر عراقجي أن وجود القوى الخارجية في المنطقة يؤدي دائما إلى "تصعيد الموقف" بدلا من تهدئته، مشددا على أن أمن الملاحة في يمثل أولوية قصوى لإيران وجيرانها.وقال عراقجي: " محددة باللون الأصفر في نصف الكرة الغربي. على بعد محيطات عديدة، في الجانب الآخر من الكرة الأرضية، حدود محددة باللون الأصفر. الدائرة الصغيرة باللون الأحمر هي مضيق هرمز".وكانت القيادة الأميركية الوسطى، قد وجهت تحذيرا شديد اللهجة للحرس الثوري الإيراني من أي سلوك تصعيدي في مضيق هرمز يزيد من مخاطر الاصطدام البحري.