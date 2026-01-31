بزشكيان: الحرب لن تكون بمصلحة إيران ولا الولايات المتحدة

اعتبر الرئيس الإيراني ، السبت، أن الحرب لن تكون بمصلحة ولا ، مؤكدا سعي بلاده لحل القضايا وتسويتها عبر الدبلوماسية.

وقالت الرئاسة الإيرانية، "الرئيس أكد في اتصال بنظيره المصري سعي لحل القضايا وتسويتها عبر الدبلوماسية".

وأضافت "الرئيس أعرب عن أمله في اقتناع الطرف المقابل بأن التهديد والقوة لن يجبرا على التفاوض"، واشارت الى أن "الرئيس بزشكيان أكد أن الحرب لن تكون في مصلحة إيران ولا ولا المنطقة".

وكان الرئيس الأمريكي قال، اليوم السبت، إن خطة الولايات المتحدة هي "التفاوض مع إيران"، مضيفا أن تأمل في أن يُثمر هذا التفاوض بتحقيق نتائج إيجابية.

وأكد أمين الإيراني ، اليوم السبت، ان هناك تقدماً في تشكيل هيكل المفاوضات رغم أجواء الحرب الإعلامية.