مسؤولون أمريكيون يقللون من فرص التوصل لاتفاق مع إيران

وبحسب ما نقل موقع أكسيوس، فقد أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن فرص التوصل إلى حل دبلوماسي لا تزال محدودة، لافتين إلى أن الإيرانيين لم يُظهروا استعدادا حقيقيا لقبول الشروط الأمريكية اللازمة لإبرام اتفاق.

وكان الرئيس الأمريكي ، قد أمر بحشد عسكري أمريكي واسع في ، تحسبا لاحتمال توجيه ضربة إلى ، ويؤكد مسؤولون في أن لم يتخذ قرارا نهائيا بعد، ولا يزال منفتحا على خيار الحل الدبلوماسي.



في المقابل، قال مسؤول أمني إيراني رفيع، مقرب من قيادة البلاد، السبت، إن هناك تقدما في الجهود الرامية إلى إطلاق مفاوضات بين وإيران.