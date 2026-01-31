مسؤول قطري يبحث في طهران جهود خفض التصعيد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
06:30 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
برشلونة يوسع الفارق مع الريال بانتصار على إلتشي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-554898-639054926041104399.jpg
مسؤول قطري يبحث في طهران جهود خفض التصعيد
دوليات
2026-01-31 | 16:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
55 شوهد
أفادت
وزارة الخارجية القطرية
بأن
رئيس الوزراء
وزير الخارجية
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
بحث في
طهران
مع أمين
المجلس الأعلى للأمن القومي
علي لاريجاني
جهود خفض التصعيد في المنطقة.
وأضاف بيان للوزارة: "وزير الخارجية أكد للاريجاني دعم قطر للحلول السلمية تعزيزا لأمن واستقرار المنطقة، وشدد على ضرورة تكاتف الجهود لتجنيب شعوب المنطقة تبعات التصعيد".
وتابع البيان: "وزير الخارجية أكد للاريجاني التنسيق مع دول شقيقة وصديقة لحل الخلافات دبلوماسيا".
وأشار البيان إلى أن
آل ثاني
التقى بطهران وزير الخارجية
عباس عراقجي
ضمن المساعي الحميدة والمشاورات.
وكان الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
قد أكد أن خطة
الولايات المتحدة
هي "التفاوض مع
إيران
"، مشيرا إلى أن
واشنطن
تترقب ما ستثمر عنه هذه المفاوضات.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
مسؤول قطري: مفاوضات غزة في مرحلة حرجة
16:43 | 2025-12-06
مسؤول أمريكي يثمن جهود العراق في الحرب ضد الإرهاب
11:30 | 2025-11-08
ترامب يتصل بقادة أوروبا لبحث جهود السلام في أوكرانيا
15:23 | 2025-12-10
فؤاد حسين يصل طهران لبحث توترات المنطقة
03:33 | 2026-01-18
قطر
إيران
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
المجلس الأعلى للأمن القومي
وزارة الخارجية القطرية
محمد بن عبد الرحمن
عبد الرحمن آل ثاني
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية
المجلس الأعلى
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يهدأ بالصيرفات.. اسعار الصرف تنخفض بعد قفزة الامس
اقتصاد
30.78%
01:43 | 2026-01-31
الدولار يهدأ بالصيرفات.. اسعار الصرف تنخفض بعد قفزة الامس
01:43 | 2026-01-31
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار
اقتصاد
23.53%
09:06 | 2026-01-31
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار
09:06 | 2026-01-31
الامطار تتجمع بسماء العراق.. هذه المحافظات عليها الاستعداد
محليات
23.39%
11:59 | 2026-01-30
الامطار تتجمع بسماء العراق.. هذه المحافظات عليها الاستعداد
11:59 | 2026-01-30
عدم دخول العراق واغلاق حساب "اكس".. ما حقيقة "اقالة" سافايا من منصبه كمبعوث ترامب؟
سياسة
22.3%
01:52 | 2026-01-30
عدم دخول العراق واغلاق حساب "اكس".. ما حقيقة "اقالة" سافايا من منصبه كمبعوث ترامب؟
01:52 | 2026-01-30
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-31
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
Celebrity
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
Celebrity
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
Live Talk
اسواق السفر والاستثمار العالمية - Live Talk - الحلقة ٢١٤ | 2026
10:30 | 2026-01-29
Live Talk
اسواق السفر والاستثمار العالمية - Live Talk - الحلقة ٢١٤ | 2026
10:30 | 2026-01-29
الأكثر مشاهدة
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-31
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
Celebrity
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
Celebrity
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
Live Talk
اسواق السفر والاستثمار العالمية - Live Talk - الحلقة ٢١٤ | 2026
10:30 | 2026-01-29
Live Talk
اسواق السفر والاستثمار العالمية - Live Talk - الحلقة ٢١٤ | 2026
10:30 | 2026-01-29
اخترنا لك
الشرع يؤكد لبارزاني على حقوق الكرد الوطنية
17:33 | 2026-01-31
غارة إسرائيلية تستهدف محيط بلدة جنوبي لبنان
16:43 | 2026-01-31
مسؤولون أمريكيون يقللون من فرص التوصل لاتفاق مع إيران
16:05 | 2026-01-31
بزشكيان: الحرب لن تكون بمصلحة إيران ولا الولايات المتحدة
15:18 | 2026-01-31
طهران ترد على تحذير واشنطن بعد تدريبات بحرية
15:06 | 2026-01-31
ترامب يتحدث عن خطة التفاوض مع إيران
13:17 | 2026-01-31
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.