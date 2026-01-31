مسؤول قطري يبحث في طهران جهود خفض التصعيد

وأضاف بيان للوزارة: "وزير الخارجية أكد للاريجاني دعم قطر للحلول السلمية تعزيزا لأمن واستقرار المنطقة، وشدد على ضرورة تكاتف الجهود لتجنيب شعوب المنطقة تبعات التصعيد".وتابع البيان: "وزير الخارجية أكد للاريجاني التنسيق مع دول شقيقة وصديقة لحل الخلافات دبلوماسيا".وأشار البيان إلى أن التقى بطهران وزير الخارجية ضمن المساعي الحميدة والمشاورات.وكان الرئيس الأمريكي قد أكد أن خطة هي "التفاوض مع "، مشيرا إلى أن تترقب ما ستثمر عنه هذه المفاوضات.