الشرع يؤكد لبارزاني على حقوق الكرد الوطنية

وقالت الرئاسة "الرئيس الشرع بحث في اتصال مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني التطورات بسوريا".وأضافت الرئاسة السورية أن "الرئيس الشرع أكد حرص على حقوق الأكراد الوطنية والسياسية والمدنية"، مشيرة الى أن " بارك الاتفاق الشامل بين الحكومة وقسد مؤكدا ضرورة تنفيذه بما يضمن استقرار ".وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلن، يوم الجمعة الماضي، التوصل لوقف اطلاق النار والاندماج مع قوات الامن السورية، وتوحيد الاراضي السورية.