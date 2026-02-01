السعودية تقرر تقليص عدد حجاج البر العراقيين بنسبة 10% وتحويلهم إلى النقل الجوي (وثيقة)

وقالت الوزارة في برقية بعثتها الى العراقية، "نود إحاطة سعادتكم بأنه تم تقليص عدد حجاج البر بنسبة (۱۰٪)، وتحويلهم إلى النقلالجوي، وذلك حرصا على سلامة الحجاج وراحتهم، كما نود إحاطة سعادتكم بأنه قد تقرر هذا العام قدوم حجاج جمهورية إلى مداخل مدينة المكرمة بواسطة الحافلات العراقية، حيث يتم إنزال الحجاج ونقلهم إلى حافلات سعودية مخصصة لاستكمال تنقلهم داخل مكة المكرمة والمشاعر".وأضافت الوزارة، "كما نؤكد أن تأشيرات العمل أو أي تأشيرات أخرى لا تتيح دخول مدينة مكة المكرمة أو المشاعر ، ويقتصر الدخول حصراً على حاملي تأشيرات النظامية".