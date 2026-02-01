جولة جديدة من محادثات أبوظبي لوقف الحرب الروسية.. اوكرانيا: مستعدون لنقاش موضوعي



وكتب في منشور على منصة "إكس": "قدم فريقنا التفاوضي تقريراً للتو. جرى تحديد موعد الاجتماعات الثلاثية المقبلة.. في الرابع والخامس من فبراير/ شباط في ".وأضاف: "أوكرانيا مستعدة لنقاش موضوعي، ونحن مهتمون بضمان أن تفضي نتيجته إلى نهاية حقيقية للحرب تحفظ كرامة (الأوكرانيين)".