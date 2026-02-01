الكويت.. تعديل وزاري يشمل 7 حقائب

صدر في ، اليوم الأحد، مرسوم أميري بتعديل وزاري في حكومة أحمد العبد الله الصباح شمل تعيين سبعة وزراء جدد.





كما تمت تسمية طارق حمد ناصر الجلاهمة وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة، وعبد العزيز ناصر المرزوق وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعبد الله صبيح عبد الله بوفتين وزيرا للإعلام والثقافة.



وعدل المرسوم تعيين عمر سعود العمر ليصبح وزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشمل التعديل تعيين الشيخ جراح وزيرا للخارجية، ويعقوب يوسف السيد هاشم وزيرا للمالية، وأسامة بودي وزيرا للتجارة والصناعة، وريم غازي الفليج وزير دولة لشؤون التنمية والاستدامة.