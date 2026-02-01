خطة طوارئ في "إسرائيل"

ووصف نتنياهو كريات شمونة بأنها "ركيزة منطقة إصبع "، مشيرا إلى أن الخطة تشمل مدن كريات شمونة وشلومي ومتولا.وأضاف: "سيتجلى ذلك في توزيع منح على الشركات والسكان، وتخصيص موارد أكبر للإسكان والصناعة والطب والنقل والتعليم - وهذه مجرد المرحلة الأولى".يذكر أن منطقة "شمالية " شهدت تصعيدا أمنيا خلال الأشهر الماضية ما ادى الى مهاجرة الكثير من الاشخاص لتلك المناطق.