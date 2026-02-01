وأفادت الصحيفة بأن "الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في 30 كانون الثاني بعد ثلاثة أسابيع من الاشتباكات، نجح في تجنيب مناطق شمال شرق مواجهة عسكرية وشيكة، ونص على دمج المؤسسات العسكرية والإدارية الكردية ضمن الهيكل الرسمي للدولة السورية".وأعرب عن أمله في أن "يشكّل هذا الاتفاق أساسا لإعادة بناء سوريا موحدة تحفظ حقوق الأكراد وباقي المكونات في الدستور المقبل، بينما وجّهت إلهام أحمد، من ، شكرها للوسطاء على جهودهم الدؤوبة".ورغم تمكن دمشق من استعادة السيطرة على مناطق عربية وحقول نفط، فإن الاتفاق حقّق مكاسب ثقافية وقانونية للأكراد، أبرزها:• الاعتراف باللغة الكردية كلغة تدريس في المدارس.• إعلان "عيد " رسمية.• معالجة أوضاع الأكراد المحرومين من الجنسية منذ إحصاء 1962.• دمج قوات الآسايش (الشرطة في قوات سوريا الديمقراطية) و"قسد" ضمن وزارتي الداخلية والدفاع كألوية خاصة.إلا أن التحديات لا تزال قائمة، إذ أكد ، القائد العام لـ"قسد"، أن "توقيع الاتفاق جاء لمنع إراقة الدماء، لكن النضال سيستمر حتى تُكرّس المكتسبات بضمانات دستورية".كما أشار التقرير إلى أن "مرونة في المفاوضات تزايدت بعد اتصال هاتفي بين الشرع والرئيس الأمريكي في 28 كانون الثاني، في مسعى لاحتواء الأزمة وتفادي حرب أهلية جديدة".