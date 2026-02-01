طهران "واثقة" من الاتفاق مع واشنطن بشأن النووي: لكن مستعدون للحرب!

وقال عراقجي في تصريحات صحافية، "فقدنا الثقة كشريك تفاوضي لكن تبادل رسائل عبر دول صديقة يسهل إجراء محادثات مثمرة"، مضيفاً: "التركيز يجب أن ينصب على قدرات النووية ودعونا لا نتحدث عن أمور مستحيلة ولا نضيع الفرصة".وأكمل، "التوصل لاتفاق عادل ومنصف يضمن عدم امتلاكنا أسلحة نووية أمر قابل للتحقق حتى في فترة وجيزة"، مشيراً إلى أن " تتوقع رفع العقوبات الأمريكية واحترام حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية".وتابع، "مستعدون للحرب في حال فشل المفاوضات والصراع سيتجاوز حدود إيران على الأرجح"، مشدداً على أن "الحرب ستكون على الجميع والقواعد الأمريكية في المنطقة ستكون أهدافاً".