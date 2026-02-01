حريق جديد في بندر عباس

وأوضح أن "الوحدات العملياتية انتقلت فورا إلى موقع الحريق، وباشرت عمليات الإخماد على الفور".وبفضل الإجراءات السريعة والمتكاملة، تمت السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل.وأكد المسؤول الإيراني أن "الحادث يعد حريقا عاديا تماما"، ولم تقع أي أحداث استثنائية، داعيا المواطنين إلى "عدم الالتفات إلى الأخبار الكاذبة التي تروجها وسائل الإعلام المعادية".ويوم أمس السبت، وقع انفجار في مبنى سكني بمدينة عباس أسفر عن وفاة طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات وإصابة 14 شخصا، حسبما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية.من جانبه، أكد رئيس في بندر عباس، للوكالة أن "السبب الأولي" لانفجار المبنى الواقع في شارع المعلم في المدينة كان "تسربا للغاز".وعقب الانفجار، سارعت فرق الإغاثة والدفاع المدني إلى القيام بعمليات البحث والإنقاذ، وفحص الأنقاض، وفقا للتلفزيون الإيراني.وطالب مدير عام في محافظة هرمزغان المواطنين بالاعتماد على المصادر الرسمية فقط لمتابعة الأخبار والمعلومات التكميلية.