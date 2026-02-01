الرئاسة الإيرانية تتخذ قرارا يخص ضحايا الاحتجاجات الأخيرة

وذكر بيان موقع الإيراني الرسمي أنه "استنادا إلى سياسة الشفافية وتحمل المسؤولية والمساءلة، وبأمر من الرئيس ، أنه بعد تجميع الأسماء التي أعدتها في البلاد ومطابقتها مع سجل الأحوال المدنية، تم نشر قائمة بالبيانات الكاملة لـ2986 شخصا من ضحايا الحوادث الأخيرة".ويتبين من البيان أن هناك تفاوتا قدره 131 اسما بين الإحصائية الرسمية لعدد القتلى (3117 شخصا) وعدد الأسماء المنشورة، حيث أوضح البيان أن هذا التفاوت مرتبط بحقيقة أن هويات هؤلاء الأشخاص لم تحدد بعد.واندلعت الاحتجاجات في أواخر 2025 على خلفية انخفاض قيمة العملة الوطنية، وتطورت لاحقا إلى مواجهات أوسع.وبلغت الاحتجاجات ذروتها بعد دعوات ، نجل الشاه الإيراني المخلوع، وتوقف الإنترنت في البلاد، وتم الإبلاغ عن خسائر في صفوف قوات الأمن والمشاركين في الاضطرابات.وقد اتهمت السلطات الإيرانية وإسرائيل بتنظيم الاضطرابات، وأعلنت في 12 يناير 2026 السيطرة على الوضع، مع الإبلاغ عن انقطاع للإنترنت وخسائر في صفوف القوات الأمنية والمحتجين.