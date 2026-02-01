ترامب يأمل بالتوصل إلى اتفاق مع إيران

اعرب الرئيس الأمريكي ، اليوم الأحد، عن أمله بالتوصل إلى اتفاق مع .

وقال في تصريحات صحافية، "نأمل التوصل إلى اتفاق مع ".

وكان أعرب، اليوم الاحد، عن ثقته بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع بشأن البرنامج النووي.

يشار الى أن الرئيس الأمريكي ، أمر بحشد عسكري أمريكي واسع في ، تحسبا لاحتمال توجيه ضربة إلى إيران، ويؤكد مسؤولون في أن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بعد، ولا يزال منفتحا على خيار الحل الدبلوماسي.