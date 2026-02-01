الصفحة الرئيسية
"قسد" تعلن عن حظر تجول تزامنا بالاتفاق مع دمشق
إدارة ترامب تبلغ إيران استعدادها لعقد لقاء للتفاوض
دوليات
2026-02-01 | 12:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
1,423 شوهد
كشف موقع أمريكي، اليوم الأحد، أن
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ابلغت
إيران
استعدادها لعقد لقاء للتفاوض.
وقال موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي، "
إدارة ترامب
أبلغت
إيران
عبر قنوات متعددة استعدادها لعقد لقاء للتفاوض على اتفاق".
وأضاف أن "
ترامب
لا يزال منفتحا على حل دبلوماسي مع إيران"، مضيفا "تصريحات ترامب الأخيرة بشأن إيران ليست مناورة".
وكان الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
اعرب، اليوم الأحد، عن أمله بالتوصل إلى اتفاق مع إيران.
يشار الى أن
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
أعرب، اليوم الاحد، عن ثقته بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع
الولايات المتحدة
بشأن البرنامج النووي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يهدأ بالصيرفات.. اسعار الصرف تنخفض بعد قفزة الامس
اقتصاد
32.36%
01:43 | 2026-01-31
الدولار يهدأ بالصيرفات.. اسعار الصرف تنخفض بعد قفزة الامس
01:43 | 2026-01-31
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار
اقتصاد
27.8%
09:06 | 2026-01-31
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار
09:06 | 2026-01-31
بعد القفزة القياسية.. انخفاض كبير بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
22.13%
03:56 | 2026-01-31
بعد القفزة القياسية.. انخفاض كبير بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
03:56 | 2026-01-31
اين رواتب المتقاعدين؟
محليات
17.7%
10:00 | 2026-02-01
اين رواتب المتقاعدين؟
10:00 | 2026-02-01
المزيد
