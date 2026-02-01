إدارة ترامب تبلغ إيران استعدادها لعقد لقاء للتفاوض

كشف موقع أمريكي، اليوم الأحد، أن ابلغت استعدادها لعقد لقاء للتفاوض.

وقال موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي، " أبلغت عبر قنوات متعددة استعدادها لعقد لقاء للتفاوض على اتفاق".

وأضاف أن " لا يزال منفتحا على حل دبلوماسي مع إيران"، مضيفا "تصريحات ترامب الأخيرة بشأن إيران ليست مناورة".

وكان الرئيس الأمريكي اعرب، اليوم الأحد، عن أمله بالتوصل إلى اتفاق مع إيران.

يشار الى أن أعرب، اليوم الاحد، عن ثقته بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع بشأن البرنامج النووي.