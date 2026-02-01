عاصفة تلغي مئات الرحلات الجوية في أمريكا

وتشهد مناطق شرقي موجة برد قارس مستمرة، تمتد آثارها حتى جنوب فلوريدا، قد تصل إلى مستويات قياسية، وتشكل خطراً على محاصيل الحمضيات.وقال كبير خبراء الأرصاد في مركز التنبؤات الجوية الأمريكي بوب أورافيك، إن "تحذيرات العاصفة الشتوية تغطي أجزاء من جنوبي فرجينيا، وشرقي ، وكارولينا الشمالية والجنوبية".وأضاف أن "العاصفة كذلك تغطي أجزاء من شمال شرقي مع اشتداد العاصفة على طول ساحل الجنوبي، مما يهدد بسقوط ما بين 6 إلى 8 بوصات (15 إلى 20 سنتيمتراً) من الثلوج عبر منطقة واسعة".ووفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء، فإن المنطقة ستجتاحها أيضاً عواصف رياح قوية تصل سرعتها إلى 45 ميلا (72 كيلومتراً) في الساعة في بعض المناطق.