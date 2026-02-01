مقتل أربعة "إرهابيين" شمالي الجزائر

وجاء في بيان لوزارة الدفاع: "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل عمرونة بالقطاع العسكري بالناحية العسكرية الأولى، تمكنت اليوم الأحد مفارز من الجيش الوطني الشعبي من القضاء على أربعة 4 إرهابيين واسترجاع أربع 4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة".

واختتمت الوزارة بيانها مشددة على أن هذه العملية، التي لا تزال متواصلة، جاءت لتؤكد "يقظة وعزم قوات الجيش الوطني الشعبي على تعقب بقايا هؤلاء المجرمين، حتى القضاء النهائي عليهم".