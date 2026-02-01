ترامب يتحدث عن "صفقة" مع كوبا

وأضاف : "أعتقد أننا سنبرم صفقة مع كوبا"، دون أن يحدد بالضبط أي اتفاقيات يقصدها.وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أفادت بأن تدرس تكتيكات جديدة للدفع بتغيير النظام في كوبا، بما في ذلك فرض حصار كامل على وارداتها النفطية، مشيرة إلى أن "منع شحنات النفط الخام سيكون خطوة إلى الأمام انطلاقا من بيان ترامب الأسبوع الماضي بأن ستوقف واردات كوبا من النفط من فنزويلا، التي كانت موردها الرئيسي للنفط الخام".وفي وقت سابق، وقع ترامب، أمرا تنفيذيا يعلن وطنية ويحدد إجراءات لفرض رسوم جمركية على البضائع الواردة من الدول التي تبيع أو تزود كوبا بالنفط.وحذرالرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، الولايات المتحدة من أن "أي عدوان أمريكي محتمل على بلاده، سيكون له "عواقب على ".