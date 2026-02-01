مدمرة أمريكية تغادر ميناء إيلات

ولم تعلن وجهة المدمرة بعد مغادرتها " الإسرائيلي".وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن "هذه الزيارة تعكس قوة الشراكة البحرية بين وإسرائيل، والتزامهما المشترك بتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في كل من وخليج العقبة والبحر الأحمر".وقال قائد المدمرة، الكوماندير إزرا تي. هاتش، إن "زيارة السفينة إلى تؤكد عمق الشراكة طويلة الأمد مع "، مشيراً إلى أن مثل هذه الزيارات تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتوفر فرصاً مهمة لطاقم السفينة للتفاعل مع المجتمع المحلي.