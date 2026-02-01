سوريا.. بدء إجراءات تنفيذ الاتفاق المبرم مع "قسد"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
02:30 AM
الى
03:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"قسد" تعلن عن حظر تجول تزامنا بالاتفاق مع دمشق
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-554972-639055720299729884.png
سوريا.. بدء إجراءات تنفيذ الاتفاق المبرم مع "قسد"
دوليات
2026-02-01 | 14:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
357 شوهد
أفادت وكالة "سانا" السورية، اليوم الأحد، بأن قائد الأمن الداخلي في حلب، العقيد
محمد عبد الغني
، وصل إلى مدينة عين العرب في ريف المحافظة الشرقي للبدء في تنفيذ الاتفاق المبرم مع "قسد".
وذكرت
قناة الإخبارية
السورية، أن الزيارة جاءت في إطار الخطوات التمهيدية لتنفيذ الاتفاق المُبرم بين
الدولة السورية
و"قسد،" والذي يتضمن دخول قوى الأمن الداخلي إلى المدينة وتطبيق خطة الانتشار الأمني المتفق عليها.
وأوضحت القناة أن عبد الغني أجرى خلال الزيارة اجتماعا مع قيادات من "قسد"، نوقشت فيه آلية دخول قوى الأمن الداخلي وترتيبات التنفيذ الميداني للاتفاق.
وخلال الاجتماع، قال قائد الأمن الداخلي في حلب: "نحن لسنا دولة انتقام ولا دولة استعراض قوة، إنما نريد ونسعى لبناء دولة قانون وانضباط تتحمل مسؤولية السوريين لتخفف عنهم معاناتهم التي دامت طويلا".
وأضاف: "نحن نعي ونوقن حجم الظلم الذي مورس على أهلنا الكرد، ويدا بيد إن شاء الله سنرفع الظلم عن كل السوريين لأن الحقيقة تؤكد أن كل السوريين تعرضوا للظلم من النظام البائد، وبما أننا انتهينا من هذه الحقبة، جاء دور البناء الآن. بناء
سوريا
موحدة بكافة أراضيها، وإن شاء الله خلال وقت قريب سنعيش، هذه، الحالة، كعمل فعلي".
يذكر أن
الحكومة السورية
توصلت في 30 يناير الفائت إلى اتفاق شامل مع "قسد" يتضمن وقف إطلاق النار، بعد ثلاثة أسابيع من الاشتباكات، وبدء عملية تدريجية لإدماج المؤسسات العسكرية والإدارية، وانتشار قوات الأمن السورية في مركزي مدينتي
الحسكة
والقامشلي، وتسلّم الدولة السورية إدارة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر الحدودية في المنطقة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
سوريا وتركيا تؤكدان على تنفيذ اتفاق "10 مارس"
09:49 | 2025-12-22
"قسد" تعلن عن حظر تجول تزامنا بالاتفاق مع دمشق
17:38 | 2026-02-01
الشرع يوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع "قسد" واندماجها الكامل في الجيش
10:49 | 2026-01-18
دمشق تتهم "قسد" بخرق الاتفاق وتتحدث عن خيارات ميدانية
15:23 | 2026-01-25
سوريا
قسد
الحكومة السورية
الدولة السورية
محمد عبد الغني
قناة الإخبارية
محمد عبد
القامشلي
الحسكة
التنف
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يهدأ بالصيرفات.. اسعار الصرف تنخفض بعد قفزة الامس
اقتصاد
32.36%
01:43 | 2026-01-31
الدولار يهدأ بالصيرفات.. اسعار الصرف تنخفض بعد قفزة الامس
01:43 | 2026-01-31
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار
اقتصاد
27.8%
09:06 | 2026-01-31
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار
09:06 | 2026-01-31
بعد القفزة القياسية.. انخفاض كبير بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
22.13%
03:56 | 2026-01-31
بعد القفزة القياسية.. انخفاض كبير بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
03:56 | 2026-01-31
اين رواتب المتقاعدين؟
محليات
17.7%
10:00 | 2026-02-01
اين رواتب المتقاعدين؟
10:00 | 2026-02-01
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
مأزق المالكي لم ينته.. هاريس يحذر والإطار يتمسك - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-01
من الأخير
مأزق المالكي لم ينته.. هاريس يحذر والإطار يتمسك - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 1-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 1-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-01
Live Talk
الخيانة الزوجية وانتشار مواضيعها - Live Talk - الحلقة ٢١٥ | 2026
10:30 | 2026-02-01
Live Talk
الخيانة الزوجية وانتشار مواضيعها - Live Talk - الحلقة ٢١٥ | 2026
10:30 | 2026-02-01
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-01
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-01
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
الأكثر مشاهدة
من الأخير
مأزق المالكي لم ينته.. هاريس يحذر والإطار يتمسك - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-01
من الأخير
مأزق المالكي لم ينته.. هاريس يحذر والإطار يتمسك - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 1-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 1-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-01
Live Talk
الخيانة الزوجية وانتشار مواضيعها - Live Talk - الحلقة ٢١٥ | 2026
10:30 | 2026-02-01
Live Talk
الخيانة الزوجية وانتشار مواضيعها - Live Talk - الحلقة ٢١٥ | 2026
10:30 | 2026-02-01
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-01
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-01
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
اخترنا لك
وفاة والد السيد حسن نصر الله في لبنان
00:37 | 2026-02-02
متظاهرون امام منزل زهران ممداني بعد ظهور اسم والدته بملفات ابستين
00:30 | 2026-02-02
"قسد" تعلن عن حظر تجول تزامنا بالاتفاق مع دمشق
17:38 | 2026-02-01
"تعليق مثير" لترامب حول أزمة الأمم المتحدة
16:52 | 2026-02-01
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي في حزب الله
16:29 | 2026-02-01
واشنطن تتحدث عن السلام في الشرق الأوسط: غير واقعي
16:02 | 2026-02-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.