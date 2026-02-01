سوريا.. بدء إجراءات تنفيذ الاتفاق المبرم مع "قسد"

وذكرت السورية، أن الزيارة جاءت في إطار الخطوات التمهيدية لتنفيذ الاتفاق المُبرم بين و"قسد،" والذي يتضمن دخول قوى الأمن الداخلي إلى المدينة وتطبيق خطة الانتشار الأمني المتفق عليها.وأوضحت القناة أن عبد الغني أجرى خلال الزيارة اجتماعا مع قيادات من "قسد"، نوقشت فيه آلية دخول قوى الأمن الداخلي وترتيبات التنفيذ الميداني للاتفاق.وخلال الاجتماع، قال قائد الأمن الداخلي في حلب: "نحن لسنا دولة انتقام ولا دولة استعراض قوة، إنما نريد ونسعى لبناء دولة قانون وانضباط تتحمل مسؤولية السوريين لتخفف عنهم معاناتهم التي دامت طويلا".وأضاف: "نحن نعي ونوقن حجم الظلم الذي مورس على أهلنا الكرد، ويدا بيد إن شاء الله سنرفع الظلم عن كل السوريين لأن الحقيقة تؤكد أن كل السوريين تعرضوا للظلم من النظام البائد، وبما أننا انتهينا من هذه الحقبة، جاء دور البناء الآن. بناء موحدة بكافة أراضيها، وإن شاء الله خلال وقت قريب سنعيش، هذه، الحالة، كعمل فعلي".يذكر أن توصلت في 30 يناير الفائت إلى اتفاق شامل مع "قسد" يتضمن وقف إطلاق النار، بعد ثلاثة أسابيع من الاشتباكات، وبدء عملية تدريجية لإدماج المؤسسات العسكرية والإدارية، وانتشار قوات الأمن السورية في مركزي مدينتي والقامشلي، وتسلّم الدولة السورية إدارة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر الحدودية في المنطقة.