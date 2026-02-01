لبنان.. 6 جرحى في غارة إسرائيلية جنوبي البلاد

أعلنت ، الأحد، عن إصابة ستة أشخاص في غارة إسرائيلية جنوبي البلاد.



وقال مركز عمليات طوارئ العامة التابع لوزارة الصحة، إن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة قضاء النبطية أدت إلى إصابة ستة مواطنين بجروح". ولم يكشف البيان المزيد من التفاصيل.

