واشنطن تتحدث عن السلام في الشرق الأوسط: غير واقعي

وصف ، لدى ، قضية السلام في الشرق الأوسط بأنها "سؤال عظيم لا يمكن حله"، وذلك في تصريحات علق فيها على إمكانية تحقيق السلام في المنطقة.

وقال : "إنه سؤال عظيم لا يمكن حله. لم يستطع إبراهيم فعل ذلك، ولم يستطع وإسحاق فعل ذلك، ولم يستطع موسى فعل ذلك، ولم يستطع فعل ذلك، ولم تستطع الحملات الصليبية السبع فعل ذلك".

وأضاف موجها كلامه إلى جهود السلام الحالية: "لذا، فإن الاعتقاد بأنك ستفعل ذلك في غضون عامين ربما ليس واقعيا".



ويأتي تعليق باراك في سياق النقاش الدولي المتجدد حول مستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط، خاصة في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة والتوترات المستمرة.