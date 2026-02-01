الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي في حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن اغتيال رئيس قسم في دائرة الهندسة التابعة لحزب الله اللبناني.

وقال الجيش في بيان له: "في وقت سابق من اليوم (الأحد)، قصف الجيش الإسرائيلي وقضى على عميص، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم في دائرة الهندسة التابعة لحزب الله".

وزعم الجيش في بيانه أن عميص "كان متورطا في محاولات لإعادة تأهيل البنية التحتية لحزب الله في منطقة الدوير بجنوب ، والدفع قدما بهجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي".



وكانت أنباء أفادت، الأحد، بأن مسيرة اسرائيلية نفذت غارة جوية متسهدفة سيارة على طريق بلدة الدوير- وطى عبا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين، بينهم أطفال.