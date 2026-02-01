"تعليق مثير" لترامب حول أزمة الأمم المتحدة

واعتبر في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو أن تمتلك "إمكانات هائلة" ويجب أن تبقى داخل .وأوضح ترامب أن " لن تغادر ولن تغادر الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن لديها "قدرات كبيرة وغير عادية"، وذلك تعليقا على تقارير تحدثت عن أن المنظمة قد تضطر إلى تقليص أنشطتها أو حتى إغلاق مقرها الرئيسي في نيويورك في حال تفاقمت أزمتها المالية.وأضاف الرئيس الأمريكي:"عندما لا أكون موجودا لوقف الحروب، يمكن للأمم المتحدة أن تقوم بهذا الدور"، مؤكدا أن المنظمة تملك "إمكانات هائلة، مذهلة بالفعل".وفي ما يتعلق بعدم التزام بعض الدول بسداد مساهماتها المالية للأمم المتحدة، عبر ترامب عن ثقته بقدرته على حل هذه المشكلة بسهولة، قائلا: "لو لجأوا لي، لأجبرت الجميع على الدفع كما فعلت مع حلف "، وتابع: "يكفي أن أتصل بهذه الدول، وسوف ترسل شيكات مصرفية في غضون دقائق".ورفض ترامب، وفق الصحيفة، توضيح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستسدد "مليارات الدولارات" التي يقال إنها مستحقة عليها لصالح الأمم المتحدة.