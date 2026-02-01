"قسد" تعلن عن حظر تجول تزامنا بالاتفاق مع دمشق

وأوضح البيان أن حظر تجول في اليوم الاثنين سيمتد اعتبارا من السادسة صباحا وحتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي، على أن يُفرض الإجراء ذاته في يوم الثلاثاء.وأوضح البيان أن ذلك يأتي "في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة الأهالي".وأفاد مصدر أمني بأن قائد الأمن الداخلي في الحسكة العلي زار الأحد، مقر قوات الأمن الكردية (الأسايش) في مدينة القامشلي.وتوصلت السلطات في دمشق وقوات الديموقراطية الجمعة إلى اتفاق "شامل" لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية للإدارة الذاتية في ، بعد أسابيع من الاشتباكات بين قوات الطرفين.ويشمل الاتفاق "انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي الحسكة والقامشلي".كما ينص على "الدمج التدريجي" للقوى العسكرية والمؤسسات الإدارية الكردية ضمن هيكل الدولة السورية، وإنشاء ألوية عسكرية كردية ضمن تشكيلات الجيش السوري".