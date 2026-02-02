متظاهرون امام منزل زهران ممداني بعد ظهور اسم والدته بملفات ابستين

ووفقا للرسائل المنشورة، ظهر اسم في سياق دعوة لحضور "حفلة بعد عرض" لأحد الأفلام في عام 2009، أقيمت في منزل جيسلين (المدانة بالاتجار بالجنس)، وحضرها شخصيات بارزة أخرى من بينهم وجيف بيزوس.وتجمع المتظاهرون امام منزل ممداني وقالوا انهم صوتوا اليه ثم هاجموا ظهور والدته في ملفات ابستين، كما صرخوا بهتافات "عار عليك".وتولى زهران ممداني منصب في الأول من يناير 2026، بعد فوزه في الانتخابات على منافسيه ليكون اول مسلم يتولى هذا المنصب، وجاء نشر هذه الوثائق ضمن أكثر من ثلاثة ملايين صفحة تم الإفراج عنها بموجب "قانون شفافية ملفات إبستين" الذي وقعه في 2025.