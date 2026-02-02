صدمات "ملفات ابستين".. لماذا اهدت سيدة اعمال سعودية كسوة الكعبة لتاجر الجنس وصاحب "الجزيرة الغامضة"؟

وتكشف المراسلات ان الاحمدي وهي سيدة اعمال سعودية تمتلك شركة العاب الكترونية في ، وبالتعاون مع شخص اخر يدعى عبد الله المعاري قامت بشحن 3 قطع من الكسوة الخاصة بالكعبة والمطرزة بخيوط الذهب واهدائها الى ابستين، حيث تم نقل القطع جوا من الى فلوريدا عبر ، فيما تكشف المراسلات ان واحدة من القطع من داخل المشرفة واخرى من الكسوة الخارجية وثالثة صنعت لكنها لم تستخدم بعد.وقالت عزيزة الأحمدي في إحدى الرسائل: "بالمناسبة، القطعة السوداء لمسها ما لا يقل عن 10 ملايين مسلم من مختلف المذاهب، من السنّة والشيعة وغيرهم، يطوفون حول الكعبة سبعة أشواط، ثم يحاول كل واحد منهم قدر الإمكان لمسها، وقد وضعوا صلواتهم وأمنياتهم ودموعهم وآمالهم على هذه القطعة، على أمل أن تُستجاب جميع دعواتهم بعد ذلك".ووصلت الشحنة إلى منزل إبستين في آذار 2017، بعد فترة طويلة من قضائه عقوبة السجن وتسجيله كمجرم جنسي، ولا تشرح المراسلات كيف تعرّفت الأحمدي على إبستين أو سبب إرسال هذه القطع إليه،ولا تُظهر الرسائل ما إذا كانت الأحمدي قد زارت جزيرة إبستين في أي وقت أو كانت على دراية كاملة بما كان يحدث هناك.