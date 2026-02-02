الصفحة الرئيسية
"قسد" تعلن عن حظر تجول تزامنا بالاتفاق مع دمشق
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
عراقجي يحدد شرطا أساسيا قبل انطلاق المفاوضات مع أمريكا
دوليات
2026-02-02 | 06:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
785 شوهد
السومرية نيوز
ـ اقتصاد
أكد
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
على أهمية
بناء الثقة
لإجراء مفاوضات مع
الولايات المتحدة
وسط تصاعد التوترات.
وقال عراقجي لشبكة "سي إن إن" الأميركية: "للأسف، لقد فقدنا ثقتنا في
الولايات المتحدة
كشريك في التفاوض".
وأضاف عراقجي ردا على سؤال عن كيفية البدء بعملية تفاوض ذات مغزى: "نحن بحاجة إلى التغلب على حالة عدم الثقة هذه".
وأخبر عراقجي شبكة "سي إن إن" أن "بعض الدول الصديقة في المنطقة" كانت "تحاول
بناء الثقة
وتمهيد الأرضية لمفاوضات ذات مغزى، ونحن نعمل معهم ونتبادل الرسائل".
كما صرح الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
للصحفيين في
عطلة
نهاية الأسبوع أن
إيران
"تتحدث إلينا، تتحدث إلينا بجدية".
وتابع عراقجي أن الحرب ستكون
كارثة
للجميع، مشيرا إلى أن إيران تعلمت دروسا كثيرة في الحرب الأخيرة.
وقال إنه يرى بلاده الآن مستعدة جيدا، مضيفا أن الاستعداد لا يعني أن إيران تريد الحرب.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
