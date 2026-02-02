عراقجي يحدد شرطا أساسيا قبل انطلاق المفاوضات مع أمريكا

وقال عراقجي لشبكة "سي إن إن" الأميركية: "للأسف، لقد فقدنا ثقتنا في كشريك في التفاوض".وأضاف عراقجي ردا على سؤال عن كيفية البدء بعملية تفاوض ذات مغزى: "نحن بحاجة إلى التغلب على حالة عدم الثقة هذه".وأخبر عراقجي شبكة "سي إن إن" أن "بعض الدول الصديقة في المنطقة" كانت "تحاول وتمهيد الأرضية لمفاوضات ذات مغزى، ونحن نعمل معهم ونتبادل الرسائل".كما صرح الرئيس الأميركي للصحفيين في نهاية الأسبوع أن "تتحدث إلينا، تتحدث إلينا بجدية".وتابع عراقجي أن الحرب ستكون للجميع، مشيرا إلى أن إيران تعلمت دروسا كثيرة في الحرب الأخيرة.وقال إنه يرى بلاده الآن مستعدة جيدا، مضيفا أن الاستعداد لا يعني أن إيران تريد الحرب.