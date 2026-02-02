"اسرائيل" تعلن استهداف مخازن أسلحة لحزب الله



أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، استهداف مستودعات للأسلحة تابعة لـ"حزب الله" في .

وذكر بيان للجيش أن إحدى المنشآت التي جرى استهدافها كانت تقع في قلب منطقة مدنية، وفق زعمه.



واضاف "الأنشطة التي يقوم بها داخل هذه المنشآت تمثل انتهاكا لتفاهمات وقف إطلاق النار بين ولبنان، كما تشكل تهديدا مباشرا لإسرائيل".