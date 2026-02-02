ايران تنفي نقل اليورانيوم المخصب خارج ارضها

وقال : "ليس لدى المسؤولين الإيرانيين أي نية لنقل مواد نووية مخصبة إلى أي دولة، والمفاوضات لا تدور حول هذا الموضوع إطلاقا.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قالت مصادر لوكالة " " الإيرانية إنه من المرجح انطلاق محادثات إيرانية أمريكية بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين خلال الأيام القادمة.