اعتقال ابن ولية عهد النرويج

واشارت صحيفة VG بالقول: "يمكن لمقاطعة البوليسية تأكيد أن ماريوس هويبي تم اعتقاله من قبل الشرطة مساء الأحد بتهم إلحاق أذى جسدي وتهديدات بسكين وانتهاك حكم قضائي".في أغسطس 2024، أفادت شركة الإذاعة والتلفزيون (NRK) أن ماريوس بورغ هويبي المتهم بإلحاق أذى جسدي وإتلاف ممتلكات، اعترف بذنبه وصرح بأنه فعل ذلك تحت تأثير الكحول والمخدرات.وفي أكتوبر، أفادت قناة TV2 بأنه تم توجيه اتهامات إلى هويبي بإساءة معاملة صديقتين سابقتين، وكذلك بكتابة رسالة تهديد موجهة إلى رجل لم يكشف عن اسمه. وفي ، أفادت NRK بأن هويبي اعتقل للاشتباه في ارتكابه اغتصابا.