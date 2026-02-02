الأردن ترفض استخدام أراضيها لاي عمل عسكري ضد ايران

وذكرت وسائل إعلام أردنية ان "نائب ووزير الخارجية وشؤون المغتربين اجرى، اليوم، اتصالا هاتفيّا مع جرى خلاله بحث عدد من القضايا الثنائية والأوضاع الإقليمية"، مبينة انه "تم بحث التطورات المرتبطة بالملف النووي الإيراني".وأكّد "ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار سبيلًا لحل الملف، ودعم المملكة كلّ الجهود المُستهدِفة خفض التصعيد وإنهاء التوتر وتحقيق التهدئة في المنطقة"، لافتا الى ان "موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي".وشدّد على أنّ " لن يكون ساحة حرب في أيّ صراع إقليمي أو منطلقًا لأيّ عمل عسكري ضد ، ولن يسمح لأيّ جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدّى بكلّ إمكاناته لأيّ محاولة لخرق أجوائه".فيما ثمّن عراقجي "مواقف الأردن في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".