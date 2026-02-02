ترامب يطلب ضربة سريعة على إيران

وبحسب الصحيفة، يسعى إلى سيناريو عسكري محدود زمنيا وتأثيرا، يوجه ضربة قوية ويحقق ردعا فوريا، من دون فتح الباب أمام تصعيد إقليمي واسع أو التزامات عسكرية ممتدة.غير أن محللين وعددا من مستشاري ترامب أبدوا تشككهم في إمكانية توفر مثل هذه الخيارات عمليا.ونقلت الصحيفة عن هؤلاء أن "طبيعة التوازنات المعقدة في الشرق الأوسط، وتشابك المصالح الإقليمية، تجعل من الصعب تنفيذ ضربة عسكرية محدودة من دون تداعيات لاحقة"، محذرين من أن "أي عمل عسكري قد يجر إلى مواجهة أوسع مما هو مخطط له".ويأتي هذا النقاش في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، وتبادل رسائل التهديد والتحذير بين أطراف إقليمية ودولية، ما يعيد إلى الواجهة الجدل داخل بشأن حدود القوة العسكرية، وجدوى استخدامها لتحقيق أهداف سياسية وأمنية سريعة دون كلفة استراتيجية طويلة المدى.