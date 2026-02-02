صدمة داخل العائلة المالكة البريطانية بسبب رسائل إبستين

وبحسب صحيفة ديلي ميل، أظهرت الرسائل لغة ودّية ومحرجة من تجاه إبستين، شملت عبارات إشادة شخصية، وتلميحات للحياة الخاصة لابنتها يوجيني، كما كشفت عن لقاءات جمعت إبستين بالأميرتين أثناء مراهقتهما في عام 2009.ونقل مصدر مقرب من الأميرتين أنهما لم تكونا على علم بتفاصيل كثيرة ظهرت حديثاً ضمن ما يُعرف بـ"ملفات إبستين"، وأنهما تشعران بالإهانة من حجم القرب الذي ربط والديهما بهذا الرجل.ويُذكر أن كان ممولاً أمريكياً أدين بجرائم الاتجار بالجنس والاعتداء على قاصرات، وتوفي في السجن عام 2019 بانتظار محاكمته، في قضية ما تزال تثير جدلاً واسعاً حتى اليوم.