الوقت والمكان.. تفاصيل محادثات إيرانية أمريكية مرتقبة

من جانبها، قالت مصادر وفق وكالة " " الإيرانية إن محادثات إيرانية– أمريكية رفيعة المستوى قد تنطلق خلال الأيام المقبلة، دون أن تحدد موعدا أو مكانا نهائيا للمحادثات.

ويأتي الاجتماع لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي جديد بين وطهران، في أول اتصال مباشر رفيع المستوى منذ انهيار المفاوضات السابقة واندلاع الحرب التي استمرت 12 يوما في يونيو الماضي.



ونقلت مصادر مطلعة أن الاجتماع يمثل "أفضل السيناريوهات الممكنة" في المرحلة الحالية، مع التشديد على أن انعقاده غير محسوم حتى لحظة حدوثه فعليا.



ويأتي هذا التطور في توقيت بالغ الحساسية، بالتزامن مع حشد عسكري أمريكي واسع في منطقة ، وإصرار الرئيس الأمريكي على أن التوصل إلى اتفاق سريع هو السبيل الوحيد لتجنب مواجهة عسكرية مفتوحة مع .



وبحسب المعطيات، فإن الترتيب للاجتماع المحتمل جاء نتيجة جهود دبلوماسية مكثفة قادتها كل من ومصر وقطر خلال الأيام الماضية، حيث أجرى وزيرا خارجية تركيا ومصر، يوم الاثنين، اتصالات جديدة مع عراقجي لبحث سبل تهيئة الأجواء لعقد اللقاء، كما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن الرئيس الإيراني أصدر توجيهات باستئناف المفاوضات مع .



وفي تصريحات له اليوم الاثنين، أكد استعداد بلاده للعودة إلى المسار الدبلوماسي، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن "الدبلوماسية لا تنسجم مع الضغوط والتهديد واستخدام القوة"، معربا عن أمله في أن تظهر نتائج هذا المسار قريبا.



وفي تصريحات أخرى نقلتها وسائل إعلام إيرانية، قال عراقجي إن إيران "عازمة على مواصلة الدبلوماسية دون إملاءات أو شروط"، مضيفا أن تقف "عند منعطف حاسم" في علاقتها مع واشنطن، بين خيار الاتفاق أو المواجهة.



وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وجه ببدء المفاوضات مع الامريكية، فيما ذكرت وكالة أنبار فاس الإيرانية، أن المحادثات مع الولايات المتحدة ستعقد على الأرجح في تركيا خلال أيام.