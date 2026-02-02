موسكو: نشر قوات عسكرية في أوكرانيا سيعتبر تدخلا أجنبيا

أكدت اليوم الاثنين، أن نشر قوات وبنى تحتية عسكرية غربية على أراضي أوكرانيا غير مقبول، وسيعتبر بمثابة تدخل أجنبي.

جاء ذلك في رد الوزارة على أسئلة مقدمة من وسائل الإعلام قبل المؤتمر الصحفي المقرر لوزير الخارجية الروسي حول نتائج نشاط الدبلوماسية الروسية في عام 2025.

ونقلت الوزارة في بيانها عن الوزير قوله: "نشر عسكرية ومنشآت عسكرية ومستودعات وبُنى تحتية أخرى للدول الغربية في أوكرانيا غير مقبول لنا".

وأضاف "سيتم تصنيفه على أنه تدخل أجنبي، يشكل تهديدا مباشرا لأمن ".

يأتي هذا التحذير الرسمي الصريح في وقت تتزايد فيه التقارير عن وجود عسكري غربي، بما في ذلك مستشارين وموظفين مدنيين مرتبطين بالدفاع، في أوكرانيا منذ بداية العمليات العسكرية الروسية في شباط 2022.