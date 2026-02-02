مسؤول أمريكي بشأن اجتماع اسطنبول: سيركز على بلورة صفقة

أكد مسؤول أمريكي، الاثنين، أن اجتماع المقرر عقده بين وإيران سيركز على محاولة بلورة صفقة شاملة.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي، " سينضم إلى المفاوضات بين ويتكوف وعراقجي في ".

وأضاف "اجتماع اسطنبول سيركز على محاولة بلورة صفقة شاملة تمنع اندلاع حرب"، مردفا "إدارة ترمب تأمل أن تكون مستعدة في الاجتماع لتقديم التنازلات اللازمة".

وكان الرئيس الإيراني ، وجه ببدء المفاوضات مع الامريكية، فيما ذكرت وكالة أنبار فاس الإيرانية، أن المحادثات مع الولايات المتحدة ستعقد على الأرجح في خلال أيام.

وتوقعت مصادر مطلعة عقد لقاء بين للبيت الأبيض ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني ، يوم الجمعة المقبل في مدينة إسطنبول.