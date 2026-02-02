الصفحة الرئيسية
الكشف عن رسالة من خامنئي إلى بوتين
منشورات تطيح بوزير كويتي بعد 24 ساعة من تعيينه
دوليات
2026-02-02 | 13:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
721 شوهد
أعفت السلطات
الكويتية
وزير الإعلام والثقافة الجديد عبد الله صبيح بوفتين من منصبه بعد أقل من 24 ساعة على تعيينه رسميا، وذلك قبل أن يؤدي اليمين الدستورية أمام أمير البلاد.
وأفادت مصادر كويتية مطلعة أن قرار الإعفاء جاء نتيجة تحفظات على خلفية آراء وتغريدات سابقة نشرها بوفتين عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، يعود بعضها إلى نحو 10 سنوات.
وبحسب معلومات متداولة تم إعداد ملف يضم نحو 32 صفحة من هذه المنشورات، اعتبرت غير مناسبة لشخصية تتولى حقيبة الإعلام والثقافة في الدولة.
وأدى جميع الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام
أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
، باستثناء بوفتين الذي لم يدع أصلا لأداء اليمين، في مؤشر واضح على أن القرار النهائي بإعفائه اتخذ قبل مراسم القسم.
وبموجب الوثائق الرسمية كلف عمر بن
سعود
العمر بتولي مهام وزير الإعلام بالوكالة، فيما تضمن المرسوم الأميري تعيين وجوه جديدة في حقائب أخرى، منها الخارجية والمالية والتجارة والصناعة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
