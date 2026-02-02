واشنطن لإيران: تفاوضوا فورا وإلا

ونقلت وسائل إعلامية تصريحا للوزير تابعته ، ان " لا يريد أن يسلك طريق الحرب، لكن واجبنا الاستعداد ونحن مستعدون"، مخاطبا الإيرانيين بالقول "تفاوضوا فورا وإلا فلدينا خيارات أخرى".وأضاف ان " ملتزم بالسلام وبالتوصل إلى صفقة إذا كانت جادة فعلا في ذلك".وعن رده على سؤال بشأن احتمال تغيير النظام في إيران، اكد هيغسيث "ليس الآن، ووظيفتنا الاستعداد وإيران لديها الخيار إما التفاوض أو لا".