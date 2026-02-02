موسكو تدعو واشنطن للإفراج عن رئيس فنزويلا وزوجته

وذكرت الوزارة في بيان: "نؤكد مجددا دعم الثابت للسلطات الدستورية في فنزويلا في حماية السيادة الوطنية والمصالح القومية. ونعتزم مواصلة التفاعل الوثيق المتعدد الجوانب مع شركائنا. وندعو مرة أخرى إلى الإفراج عن الرئيس المنتخب قانونيًا للدولة الفنزويلية وزوجته".

وأضافت الخارجية الروسية أن ترى أن "تحاول وضع نموذج جديد للعلاقات مع يأخذ في الاعتبار السيادة والمصالح الوطنية لفنزويلا"، وأكدت: "نحن مقتنعون بشدة أنه يجب ضمان حق فنزويلا في تحديد مصيرها".



يأتي هذا عقب الأحداث التي وقعت في 3 يناير الماضي، حيث شنت الولايات المتحدة ضربة مكثفة على فنزويلا، واختطفت رئيس البلاد وزوجته سيلينا فلوريس ونقلتهما إلى . وبررت السلطات الأمريكية هذا الإجراء باتهامهما بالارتباط بما يُسمى "إرهاب ".