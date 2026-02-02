الفيضانات تتسبب بإجلاء 50 ألف شخص في المغرب

ونقلت وكالة "رويترز" عن أحد سكان المدينة، هشام أجطو، قوله عبر الهاتف إن مدينة القصر الكبير باتت شبه خالية من سكانها، موضحا أن الأسواق والمتاجر أغلقت أبوابها، فيما غادر معظم الأهالي طواعية أو جرى إجلاؤهم.وفي ظل ارتفاع منسوب مياه نهر لوكوس الذي غمر عدة أحياء، أقامت السلطات ملاجئ ومخيمات مؤقتة، وفرضت قيودًا على الدخول إلى المدينة مع السماح فقط بالمغادرة. كما جرى قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، وأُبقيت المدارس مغلقة حتى يوم السبت.وأوضح مسؤولون أن الفيضانات نتجت جزئيا عن كميات المياه التي أُفرج عنها من سد واد المخازن القريب بعد بلوغه طاقته الاستيعابية القصوى. وتقع القصر الكبير على مسافة تقرب 190 كيلومترًا من شمال العاصمة الرباط.وأشار أجطو إلى أنه نقل عائلته إلى مدينة طنجة الأسبوع الماضي، قبل أن يعود إلى القصر الكبير للمشاركة في جهود الإغاثة، معربا عن قلق السكان إزاء تطورات الوضع، خاصة مع امتلاء السد وعدم وضوح المدة التي قد تستمر فيها الأزمة.وأنهت الأمطار الغزيرة موجة جفاف استمرت سبع سنوات، دفعت إلى الاستثمار بكثافة في محطات تحلية المياه، فيما أظهرت البيانات الرسمية أن معدل ملء السدود الوطنية بلغ نحو 62 بالمئة، مع وصول عدد من الخزانات الرئيسية إلى طاقتها القصوى.