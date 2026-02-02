مسؤولون أمريكيون: إيران تشعر بالقلق من ضربة أمريكية

زعمت تقارير إعلامية نقلا عن 6 مسؤولين أمريكيين أن القيادة الإيرانية تشعر بالقلق من أن ضربة أمريكية قد تضعف قبضتها على السلطة عبر دفع الإيرانيين إلى النزول إلى الشوارع مجددا.





وأضاف المسؤولون: "خامنئي أُبلغ بأن عددا كبيرا من الإيرانيين مستعدون لمواجهة قوات الأمن مرة أخرى، وأن الضغوط الخارجية مثل ضربة أمريكية محدودة يمكن أن تشجعهم وتلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بالمؤسسة السياسية".



وقال أحد المسؤولين: "إن أعداء يسعون إلى المزيد من الاحتجاجات من أجل إنهاء الجمهورية الإسلامية، و"لسوء الحظ" سيكون هناك المزيد من العنف إذا اندلعت انتفاضة".



يشار الى أن الرئيس الإيراني ، وجه ببدء المفاوضات مع الامريكية، فيما ذكرت وكالة أنبار فاس الإيرانية، أن المحادثات مع الولايات المتحدة ستعقد على الأرجح في خلال أيام.

وتوقعت مصادر مطلعة عقد لقاء بين للبيت الأبيض ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني ، يوم الجمعة المقبل في مدينة إسطنبول.



