مسؤولون أمريكيون: إيران تشعر بالقلق من ضربة أمريكية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 AM
الى
07:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الكشف عن رسالة من خامنئي إلى بوتين
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-555058-639056617740535620.jpg
مسؤولون أمريكيون: إيران تشعر بالقلق من ضربة أمريكية
دوليات
2026-02-02 | 15:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
747 شوهد
زعمت تقارير إعلامية نقلا عن 6 مسؤولين أمريكيين أن القيادة الإيرانية تشعر بالقلق من أن ضربة أمريكية قد تضعف قبضتها على السلطة عبر دفع الإيرانيين إلى النزول إلى الشوارع مجددا.
وأفاد 4 مسؤولين حاليين مطلعين وفق وكالة "رويترز"، بأن "مسؤولين إيرانيين أبلغوا
خامنئي
خلال اجتماعات رفيعة المستوى بأن الغضب الشعبي من حملة القمع التي وقعت الشهر الماضي، وهي الأكثر إزهاقا للأرواح منذ
الثورة
الإسلامية عام 1979، بلغ مستوى لم يعد فيه الخوف رادعا".
وأضاف المسؤولون: "خامنئي أُبلغ بأن عددا كبيرا من الإيرانيين مستعدون لمواجهة قوات الأمن مرة أخرى، وأن الضغوط الخارجية مثل ضربة أمريكية محدودة يمكن أن تشجعهم وتلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بالمؤسسة السياسية".
وقال أحد المسؤولين: "إن أعداء
إيران
يسعون إلى المزيد من الاحتجاجات من أجل إنهاء الجمهورية الإسلامية، و"لسوء الحظ" سيكون هناك المزيد من العنف إذا اندلعت انتفاضة".
وكان الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، صرح بأن أسطولا بحريا كبيرا في طريقه نحو إيران، معربا في الوقت ذاته عن أمله في أن توافق
طهران
على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
يشار الى أن الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان
، وجه ببدء المفاوضات مع
الولايات المتحدة
الامريكية، فيما ذكرت وكالة أنبار فاس الإيرانية، أن المحادثات مع الولايات المتحدة ستعقد على الأرجح في
تركيا
خلال أيام.
وتوقعت مصادر مطلعة عقد لقاء بين
المبعوث الخاص
للبيت الأبيض ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
، يوم الجمعة المقبل في مدينة إسطنبول.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
مسؤولون أمريكيون يدرسون خططا لضربات محتملة على إيران
14:48 | 2026-01-10
مسؤولون أمريكيون يقللون من فرص التوصل لاتفاق مع إيران
16:05 | 2026-01-31
مسؤول أمريكي يتحدث عن خطط استخدام القوة ضد إيران
14:40 | 2026-01-12
جامعة أمريكية تفصل ابنة مسؤول إيراني من منصبها
16:27 | 2026-01-25
طهران
واشنطن
وزير الخارجية الإيراني
الولايات المتحدة
المبعوث الخاص
مسعود بزشكيان
دونالد ترامب
عباس عراقجي
الإسلام
خامنئي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر سار للمتقاعدين.. موعد صرف الرواتب
محليات
46.55%
09:38 | 2026-02-02
خبر سار للمتقاعدين.. موعد صرف الرواتب
09:38 | 2026-02-02
امطار قوية وحالوب في عموم العراق خلال ساعات.. و5 محافظات عليها "الحذر"
أخبار الطقس
24.03%
01:10 | 2026-02-02
امطار قوية وحالوب في عموم العراق خلال ساعات.. و5 محافظات عليها "الحذر"
01:10 | 2026-02-02
اين رواتب المتقاعدين؟
محليات
15.34%
10:00 | 2026-02-01
اين رواتب المتقاعدين؟
10:00 | 2026-02-01
خريطة الامطار ليوم غد وموعد انتهاء الموجة
محليات
14.07%
13:05 | 2026-02-01
خريطة الامطار ليوم غد وموعد انتهاء الموجة
13:05 | 2026-02-01
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-03
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-03
من الأخير
ترامب في فخ الوشاة.. والمالكي في مأزق البقاء - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٣ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-02
من الأخير
ترامب في فخ الوشاة.. والمالكي في مأزق البقاء - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٣ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 2-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 2-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-02
Live Talk
تبسيط المعلومة هو اول طريق للنجاح - Live Talk - الحلقة ٢١٦ | 2026
10:30 | 2026-02-02
Live Talk
تبسيط المعلومة هو اول طريق للنجاح - Live Talk - الحلقة ٢١٦ | 2026
10:30 | 2026-02-02
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-03
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-03
من الأخير
ترامب في فخ الوشاة.. والمالكي في مأزق البقاء - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٣ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-02
من الأخير
ترامب في فخ الوشاة.. والمالكي في مأزق البقاء - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٣ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 2-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 2-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-02
Live Talk
تبسيط المعلومة هو اول طريق للنجاح - Live Talk - الحلقة ٢١٦ | 2026
10:30 | 2026-02-02
Live Talk
تبسيط المعلومة هو اول طريق للنجاح - Live Talk - الحلقة ٢١٦ | 2026
10:30 | 2026-02-02
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
اخترنا لك
الاستنساخ البشري.. فضيحة جديدة تطارد إبستين
04:24 | 2026-02-03
اندلاع حريق ضخم في سوق تجاري وسط طهران
04:23 | 2026-02-03
الرئيس الايراني: وجهت عراقجي بالتفاوض مع واشنطن بعد ضغوطات من "دول صديقة" بالمنطقة
00:33 | 2026-02-03
الكشف عن رسالة من خامنئي إلى بوتين
17:41 | 2026-02-02
ترامب يكشف عن محادثات مع إيران ويؤكد: أريد التوصل لاتفاق
16:52 | 2026-02-02
شمخاني يؤكد: برنامجنا النووي سلمي ومستعدون لخفض التخصيب
16:05 | 2026-02-02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.