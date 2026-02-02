شمخاني يؤكد: برنامجنا النووي سلمي ومستعدون لخفض التخصيب

وقال شمخاني وفق قناة "الميادين" إن إمكانية عقد لقاءات تفاوضية مرهونة بشرطين أساسيين "الابتعاد عن التهديد والتخلي عن الأوامر غير المنطقية"، وأضاف أن من شروط التفاوض أيضا "حصر المفاوضات في الملف النووي"، مشيرا إلى أن الطرف الأمريكي أعلن أيضا أن الموضوع الأساسي هو النووي.وشدد على أن "برنامجنا النووي سلمي، وقدراتنا محلية، ويمكن خفض نسبة التخصيب من 60% إلى 20%، لكن ذلك مشروط بدفع المقابل والثمن المناسب".وفي رد على ما يُتداول بشأن انتقال أي حرب من "حرب محدودة إلى حرب أوسع من الجغرافيا الإيرانية"، أرجع شمخاني السبب إلى عاملين، الأول "الانتشار العسكري للعدو"، موضحا "انتشار العدو يشمل أبعد النقاط في المنطقة المحيطة بنا، والتي تنطلق منها التهديدات"، والثاني "الاستحالة العسكرية لحصر الرد" قائلا: "إذا أردنا حصر الردع والرد ضمن جغرافيتنا فقط، فإن ذلك غير ممكن عسكريا".وأكد شمخاني أن " والولايات المتحدة ليستا طرفين منفصلين"، موضحا أنه "إذا نفذت أي ضربة، فإن إسرائيل ستكون شريكا فيها، وسنرد عليها ردا متناسبا"، وأضاف أن "ردنا على إسرائيل حتمي، ويرتبط بإجراءاتها وخطواتها؛ فنحن نتصدى ونرد بالمثل".وأشار إلى أن "الجيشين الأمريكي والإسرائيلي يعتمدان بشكل أساسي على "، مؤكدا أن "خططنا ستتغير، وكذلك أساليب التنظيم والأدوات، وجميعها محلية الصنع، ولا توجد أية قيود على حجم الإنتاج".