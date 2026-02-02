ترامب يكشف عن محادثات مع إيران ويؤكد: أريد التوصل لاتفاق

كشف الرئيس الأمريكي ، عن محادثات مع ، فيما اشار الى أنه يريد التوصل لاتفاق معها.​

وقال في كلمة له، "المحادثات الروسية الأوكرانية تسير على نحو جيد للغاية وقد تكون لدينا أخبار سارة".

وأضاف "هناك سفن تتجه لإيران حاليا ونجري محادثات معها وسنرى ما سيحدث"، مستدركا "هناك الكثير من التطورات التي تحدث بشأن وروسيا والشرق الأوسط".

وتابع ترامب "نتحدث مع إيران وأريد التوصل لاتفاق معها وسيكون الوضع سيئا إذا لم يحدث ذلك".

يشار الى أن الرئيس الإيراني ، وجه ببدء المفاوضات مع الامريكية، فيما ذكرت وكالة أنبار فاس الإيرانية، أن "المحادثات مع الولايات المتحدة ستعقد على الأرجح في خلال أيام.

وتوقعت مصادر مطلعة عقد لقاء بين للبيت الأبيض ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني ، يوم الجمعة المقبل في مدينة إسطنبول.